Gelinim Mutfakta 26 Şubat kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?
Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da final heyecanı başladı. Hafta içi her gün 13.00'te Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Esra Birinci-Fatma Birinci, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf çiftleri bugün haftanın finali için yarışıyor. Gelinim Mutfakta bu hafta altınları kim aldı? 26 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?
26 Şubat 2021, Cuma 14:26 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da gelinler yemek pişiriyor, kaynanalar puan veriyor! Fenomen yarışmada bugün final heyecanı yaşanıyor. Yeni yılla birlikte sunucusu değişen Gelinim Mutfakta programından bu hafta elenen ismin kim olacağı merakla bekleniyor. Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 26 Şubat Cuma altınları kim aldı? Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi?
GELİNİM MUTFAKTA 26 ŞUBAT KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta 26 Şubat Cuma günü haftanın finalinde kimin elendiği bugün belli olacak.
GELİNİM MUTFAKTA 26 ŞUBAT HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
Gelinim Mutfakta 26 Şubat'ta günün en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan isim bugün belli olacak.
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