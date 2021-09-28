Gelinim Mutfakta 28 Eylül puan durumu ile gün birincisi açıklanacak. Gelinim Mutfakta 28 Eylül puan durumu ise günün sonunda Demet Akalın tarafından duyuruluyor. Gelinim Mutfakta 28 Eylül gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 28 Eylül puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİ KİM?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en çok puanı alıp günün birincisi olan isim Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 28 EYLÜL SALI PUAN DURUMU

Aslıhan: 23

Yaren: 17

Yeşim: 16

Büşra: (5-2) 3