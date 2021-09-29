Gelinim Mutfakta 29 Eylül gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 29 Eylül Çarşamba puan durumu
Kanal D'nin en çok izlenen yemek yarışmasında mücadele her gün artıyor. Gelinim Mutfakta 29 Eylül puan durumu ile beraber bir isim gün birincisi olup çeyrek altını kazanacak. Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 29 Eylül Çarşamba gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 29 Eylül puan durumu...
29 Eylül 2021, Çarşamba 16:34 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 29 Eylül puan durumu ile gün birincisi açıklanacak. Gelinim Mutfakta 29 Eylül puan durumu ise günün sonunda Demet Akalın tarafından duyuruluyor. Gelinim Mutfakta 29 Eylül gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 29 Eylül puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİ KİM?
Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en çok puanı alıp günün birincisi olan isim Yaren ve Aslıhan oldu. Kura sonucu çeyrek altının sahibi olan isim Aslıhan oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL ÇARŞAMBA PUAN DURUMU
Aslıhan: 17
Yaren: 17
Yeşim: 10
Büşra: 4