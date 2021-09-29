Gelinim Mutfakta 29 Eylül puan durumu ile gün birincisi açıklanacak. Gelinim Mutfakta 29 Eylül puan durumu ise günün sonunda Demet Akalın tarafından duyuruluyor. Gelinim Mutfakta 29 Eylül gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 29 Eylül puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİ KİM?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en çok puanı alıp günün birincisi olan isim Yaren ve Aslıhan oldu. Kura sonucu çeyrek altının sahibi olan isim Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Aslıhan: 17

Yaren: 17

Yeşim: 10

Büşra: 4