Gelinim Mutfakta 30 Eylül puan durumu ile gün birincisi açıklanacak. Gelinim Mutfakta 30 Eylül puan durumu ise günün sonunda Demet Akalın tarafından duyuruluyor. Gelinim Mutfakta 30 Eylül gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 30 Eylül puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİ KİM?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en çok puanı alıp günün birincisi olan isim Yaren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL PERŞEMBE PUAN DURUMU

Yaren: 19

Aslıhan: 17

Yeşim: 12

Büşra: 9