Gelinim Mutfakta 389. Bölümde gün birincisi kim oldu?

Dört gelin de kaynanalardan eşit puan aldılar ve çeyrek altın kura çekimi sonrası sahibine gitti. Duygu, önceki bölümlerde yaptıkları "Tavuklu Tokmak Köftesi"ni beğenmeyen kaynanalara görev veriyor. Kaynanalar ellerinde tokmaklarla yemeği yapmaya çalışıyorlar. Kaynanaların puanlaması sonrası ilginç bir olay yaşanıyor. Tüm yarışmacı gelinler aynı puanı alarak kura çekimine gitmek zorunda kalıyorlar.

Gelinim Mutfakta'da puan durumu perşembe

Haftanın finali öncesi genel puan tablosunun büyük oranda şekillendiği günde puanlamalar herkesi şaşırttı. Kura sonrası çeyrek altın sahibini bulurken gelinler isimlerinin çıkması için şans dilediler. Melike, Elif, Dilan ve Duygu 10 puanla günü eşitlikle tamamladılar. Yapılan kura çekimi sonrasında ise çeyrek altının sahibi Duygu oldu.