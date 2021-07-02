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  • Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kimdir? Gelinim Mutfakta’nın birincisi Aysun Kuşatan kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?

Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kimdir? Gelinim Mutfakta’nın birincisi Aysun Kuşatan kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?

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Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kimdir? Gelinim Mutfakta’nın birincisi Aysun Kuşatan kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?

Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan, yarışmada geriden gelirken son haftalarda gösterdiği performansla yarışmayı kazanarak 20 bileziği alan isim oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’nın birincisi Aysun Kuşatan kaç yaşında ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar…

02 Temmuz 2021, Cuma 16:08 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta’da haftalardır süren final heyecanı 2 Temmuz Cuma günü son buldu ve Aysun Kuşatan yarışmanın birinci oldu. Çekişmeli geçen yarışmanın ardından Gelinim Mutfakta’nın birincisi Aysun Kuşatan kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? soruları da internette araştırılmaya başlandı.

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KUŞATAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA ASLEN NERELİ?

Gelinim Mutfakta’nın birincisi Aysun Kuşatan 1996 yılında dünyaya geldi ve aslen Sakaryalıdır. Üniversitede eğitimine devam eden Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan 5 yıllık evli ve 4 yaşında bir erkek çocuğu annesi.

Yarışamaya İstanbul Pendik'ten katılan Aysun Kuşatan, kendini çözümcü pratik ve hırslı biri olarak tarif ediyor. Yarışmada kayınvalidesi Nurten hanımla beraber altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha evvel Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşamıştı.

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