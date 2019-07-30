Gelinim Mutfakta başlıyor! İşte Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı…

Fatih Ürek'in sunumu ile Kanal D ekranının eğlenceli yemek programı olan Gelinim Mutfakta yakında başlıyor. Kanal D’nin sevilen yarışma programı gelinim mutfakta yeni sezonda kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta’da yeni sezonda hangi yarışmacılar olacak? İşte Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı…

Yeni sürprizleriyle, eğlenceli bölümleriyle, duygu dolu dakikalarıyla ve gerilim dolu anlarıyla özlenen program Gelinim Mutfakta yakında Kanal D'de başlıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelecek Gelinim Mutfakta’nın yeni sezonu kıyasıya bir rekabete sahne olacak.

İŞTE GELİNİM MUTFAKTA’NIN YENİ SEZON FRAGMANI