Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 2 Eylül 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 2 Eylül 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 2 Eylül 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Magazin

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 2 Eylül 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezona Demet Akalın'ın sunuculuğuyla başladı. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 2 Eylül Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 2 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu...

02 Eylül 2021, Perşembe 17:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 2 Eylül Perşembe puanları ile hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 2 Eylül Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 2 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu...

2 EYLÜL 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler, güveçte oturtma kabak tarifi yaparak kayınvalidelerin tadımı için servis yaptı.

Gelinim Mutfakta 2 Eylül puan durumu açıklandı. Gün toplamında en yüksek puanı alan Yağnur çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 2 EYLÜL PUAN DURUMU

Yağnur: 20

Yaren: 5

Aslıhan: 17

Zeynep: 13

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
2 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Türk mutfağı dünyaya açılıyor
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Ayta Sözeri'yi dinlemek
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
30 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zafer Bayramı'mız kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Şaşırt artık bizi Hadise
Suna Akyıldız
Uğur Alkapar
Parmaklıklar ardında
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Adriana Lima kırmızı halıya damga vurdu! Yeni aşkıyla dudak dudağa