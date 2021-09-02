Gelinim Mutfakta 2 Eylül Perşembe puanları ile hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 2 Eylül Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 2 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu...

2 EYLÜL 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler, güveçte oturtma kabak tarifi yaparak kayınvalidelerin tadımı için servis yaptı.

Gelinim Mutfakta 2 Eylül puan durumu açıklandı. Gün toplamında en yüksek puanı alan Yağnur çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 2 EYLÜL PUAN DURUMU

Yağnur: 20

Yaren: 5

Aslıhan: 17

Zeynep: 13