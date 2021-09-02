Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 2 Eylül 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezona Demet Akalın'ın sunuculuğuyla başladı. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 2 Eylül Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 2 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu...
02 Eylül 2021, Perşembe 17:25 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 2 Eylül Perşembe puanları ile hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 2 Eylül Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 2 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu...
2 EYLÜL 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler, güveçte oturtma kabak tarifi yaparak kayınvalidelerin tadımı için servis yaptı.
Gelinim Mutfakta 2 Eylül puan durumu açıklandı. Gün toplamında en yüksek puanı alan Yağnur çeyrek altının sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 2 EYLÜL PUAN DURUMU
Yağnur: 20
Yaren: 5
Aslıhan: 17
Zeynep: 13
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