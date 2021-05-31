Magazin Gelinim Mutfakta Esra'ya ne oldu? Stüdyoda aniden fenalaşan Esra'nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?
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Gelinim Mutfakta Esra'ya ne oldu? Stüdyoda aniden fenalaşan Esra'nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

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Gelinim Mutfakta Esra'ya ne oldu? Stüdyoda aniden fenalaşan Esra'nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Ekranların hafta içi her gün ilgiyle izlenen programı Gelinim Mutfakta’da bugün beklenmedik bir durum yaşandı. Yarışmacı gelinlerden Esra2nın stüdyoda aniden fenalaşması paniğe neden oldu. Yarışmanın takipçileri, stüdyodan çıkarılan Gelinim Mutfakta Esra’ya ne olduğunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta Esra'ya ne oldu? Stüdyoda aniden fenalaşan Esra'nın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

31 Mayıs 2021, Pazartesi 14:37 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk gününde herkesi endişelendiren bir olay yaşandı. Başarılı gelin adaylarından Esra, aniden fenalaşarak herkeste endişe yarattı. Gelinim Mutfakta Esra'ya ne oldu? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA ESRA'YA NE OLDU?

Gelinim Mutfakta 716. Bölüm haftanı ilk günü olan Pazartesi gününde yine ekranlardaydı. Fragmanı yayınlandı. Programda Esra’nın fenalaşması, başta programın sunucusu Seda Sayan olmak üzere, stüdyodakilerde paniğe yol açtı.

Seda Sayan, gelinlere sorularını sorduğu sırada Esra'nın kötüleştiğini fark etti. Hemen yanına giderek nesi olduğunu sordu. Karnını tutarak kıvranmaya başlayan Esra, kendini iyi hissetmediğini söylemesiyle birlikte, apar topar stüdyodan çıkarıldı.

GELİNİM MUTFAKTA ESRA’NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Stüdyodaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile programdan alınan Esra’nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Seda Sayan, “Esra’ya sağlık ekiplerimiz müdahale ediyor ve kayınvalidesi de yanında. Merak edilecek bir şey yok” dedi.

GELİNİM MUTFAKTA ESRA'NIN HASTALIĞI NE? 

İlk müdahalesi yapılan Esra, yeniden stüdyoya döndü. Seda Sayan'ın hastalığı ile ilgili sorusuna yanıt veren Esra, safra kesesinde taş olduğunu ve karaciğer nakli gerektiğini söyleyerek, "Küçük çocuğum ve ve hastanede yatmam gerekiyor. Bu nedenle ameliyat olmaktan çekiniyorum" dedi. 


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