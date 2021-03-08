Gelinim Mutfakta 8 Mart puan durumu açıklanacak. Bir isim günün sonundan çeyrek altının sahibi oluyor. Ekranların en çok izlenen yarışmasında her gün bir isim en yüksek puanı almaya çalışıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu günün sonunda belli oluyor. Gelinler bugün terkibi tüffahiye (elma dolması) yaparak gün birincisi olmaya çalıştı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 8 Mart puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta programında bugün Dudu ve Aysun gün birincisi olarak kuraya kaldılar.

Kura sonucu Dudu gelin çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 8 MART PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta 8 Mart puan durumu:

Aysun: 17

Zeynep: 13

Ayten: 13

Dudu: 17