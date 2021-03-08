Magazin Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 8 Mart puan durumu

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 8 Mart puan durumu

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Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 8 Mart puan durumu

Gelinim Mutfakta 8 Mart puan durumu, kayınvalidelerin tadımlarının ardından belli olacak. Gelinler bugün terkibi tüffahiye (elma dolması) yaptı. Seda Sayan Gelinim Mutfakta 8 Mart puan durumunu ilk veren isimlerden oldu. Haftanın ilk gününde yeni yarışmacı programa katıldı ve ilginç anlar yaşandı. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 8 Mart puan durumu...

08 Mart 2021, Pazartesi 15:33 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 8 Mart puan durumu açıklanacak. Bir isim günün sonundan çeyrek altının sahibi oluyor. Ekranların en çok izlenen yarışmasında her gün bir isim en yüksek puanı almaya çalışıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu günün sonunda belli oluyor. Gelinler bugün terkibi tüffahiye (elma dolması) yaparak gün birincisi olmaya çalıştı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 8 Mart puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta programında bugün Dudu ve Aysun gün birincisi olarak kuraya kaldılar.

Kura sonucu Dudu gelin çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 8 MART PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta 8 Mart puan durumu:

Aysun: 17

Zeynep: 13

Ayten: 13

Dudu: 17

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