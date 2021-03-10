Gelinim Mutfakta 10 Mart puan durumu yakından takip ediliyor. Yarışmada gelinler bugün sebzeli kiş yaparak 5 tam puan almaya çalıştı. Kanal D'de yayınlan yemek yarışması Gelinim Mutfakta 10 Mart puan durumunu göre çeyrek altını bir isim kazanacak. Gelinim Mutfakta gün birincisi ve çeyrek altının kazananı kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 10 Mart puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 10 MART ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta Çarşamba günü puanları henüz açıklanmadı.