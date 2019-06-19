Gelinim Mutfakta 323. bölümde Gülcan, kaynanası Besime Hanımla yaşadığı sıkıntıları anlatıyor!

Besime Hanım ve Gülcan'ın arası açılıyor. Aralarında gün boyu sert zıtlaşmalar yaşanıyor. Gülcan anlattıklarıyla herkesi çok şaşırtıyor. Besime Hanım ise, Gülcan'ın söylediklerini yalanlayıcı cümleler kuruyor. Peki günün sonunda gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Gülcan Ekici aldı. Çeyrek altın ise 18 puanla Gülcan'ın oldu. . Gün sonuncusu Sevinç'ti.