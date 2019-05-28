Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

Gelinim Mutfakta'nın her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. Bugün yarışmanın 312. bölümü ekrana geldi. Son bölümde Güller Hanım'ın sözleri gelini Vahide'yi gözyaşlarına boğarken, diğerlerine büyük şaşkınlık yaşattı.

Geçen hafta yarışmadan elenen Güngör programa sert bir mesaj gönderdi. Ezgi ve Gülcan arasında sert atışma yaşandı. Vahide'nin görümcesi ile ilgili düşünceleri kaynanası Güller Hanım'ı rahatsız etti.

Yarışmanın son bölümünde ise gün birincisi ve sonuncusu da belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci, Yasemin Naiboğlu ve Vahideh Bakhshayeshizadeh aldı. Çeyrek altının sahibi ise Vahide oldu. Gün sonuncusu ise Ezgi seçildi.