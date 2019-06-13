Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim? Gelinim Mutfakta 319. bölüm ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde gelinler yaz güveci yaptılar. Gün sonunda ise bir gelin çeyrek altının sahibi oldu ve çeyrek altın kazandı. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?