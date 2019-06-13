Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?
Gelinim Mutfakta 319. bölüm ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde gelinler yaz güveci yaptılar. Gün sonunda ise bir gelin çeyrek altının sahibi oldu ve çeyrek altın kazandı. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 319. bölümünde Vahide, "Lezzetin Kraliçesi" olarak mutfakta yarışan Hatice'yi, "Buzların Kraliçesi" ilan ediyor!
Besime Hanım ve Hüsniye Hanım arasındaki sıkıntı bu bölümde de devam ediyor. Reyhan Hanım, Ezgi'ye Hüsniye Hanımla ilgili ültimatom veriyor.
Yaz güveci için yarışan gelinlerden biri gün sonunda birinci seçildi.
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelimin Mutfakta gün sonuncusu Vahide oldu. Gün birincisi olup çeyrak altının kazan isim ise Hatice'ydi.