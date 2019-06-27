Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

Gelinim Mutfakta'nın bügün sezon finali öncesi 329. bölümü ekrana geldi. Son bölümde, Hatice ve Gülcan arasında gergin bir tartışma yaşanıyor. Hülya, Gülcan'ı "Mağdur" ilan ediyor. Kaynanalar odasında eşya krizi ayyuka çıkıyor.

Gün sonunda bir gelin adayı çeyrek altının sahibi oldu. Bir gelin ise gün sonuncusu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM GÜN BİRİNCİSİ OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hülya Bütün, Gülcan Ekici ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını ise 13 puanla Gülcan kazandı! Günün en düşük puanını ise Hatice aldı.