Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 306. bölümü seyirciyle buluştu. Yarışmanın son bölümünde Yarışmaya yeni katılan gelin, kazandığı altın bileziklerle araba alacağını söylemesi Güngör'ün tuhafına gitti.

Yarışmanın yeni katılımcısı kaynana Güller Hanım'ın söyledikleri, Reyhan Hanımın bozulmasına neden oldu. Ezgi ve Gülcan arasındaki restleşme ise harareti artırdı.

Peki gün sonunda kim birinci kim sonuncu oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Vahide Bakhshayeshizadeh, Ezgi Yıldırım ve Güngör Üzüm aldı! Çeyrek altınının sahibi ise 15 puanla Vahide oldu. Gün sonuncusu ise Gülcan seçildi.