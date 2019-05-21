Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim oldu?

Kanal'de hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta'nın 307. bölümü ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde gün sonu değerlendirmesindeki sert tartışmadan sonra Fatih Ürek, diskalifiye kararı almak zorunda kaldı

Gün sonu değerlendirmesinde Ezgi ve Gülcan arasında büyük kavga çıktı. Gülcan, Ezgi'yi kendisini kıskanmakla suçladı. Ezgi ise, yaşadığı tartışma sonrasında diskalifiye olmayı umursamadan Gülcan ile kavga etmeye devam etti. Mutfakta yükselen sesler üzerine Fatih Ürek iki gelini de bağırarak susturmaya çalıştı. Duruma fazla dayanamayan Fatih Ürek, diskalifiye kararı aldı.

Peki, gün sonunda kim birinci kim sonuncu oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Vahide Bakhshayeshizadeh ve Ezgi Yıldırım aldı! Çeyrek altının sahibi ise Ezgi oldu. Gün sonuncusu da Güngör oldu.