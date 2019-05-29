Hafta içi yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın 313. bölümü Kanal D'de ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde Vahide ile kayınvalidesi arasındaki tartışmaya Vahide'nin eşi ve görümcesi de dahil oluyor. Güler Hanım oğlunun sözlerini şaşkınlıkla izliyor! Gülcan, Besime Hanım ve kayınbabası ile ilgili yaşadığı "Kapı açmama!" konusunda kırılacağı bir gerçeklikle yüzleşiyor!

Gün sonunda ise birinci ve sonuncu belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Vahideh Bakhshayeshizadeh aldı! Çeyrek altının sahibi ise Vahide oldu. Gün sonuncusu da Yasemin oldu.