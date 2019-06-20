Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Sonuncu kim?

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle izlenen yarşma programı Gelinim Mutfakta'nın 324. bölümü yine olaylı geçti. Gülcan, Besime Hanım ve ailesi ile ilgili yaşadığı olumsuzlukları anlattığı sırada göz yaşlarına hakim olamıyor!

Hatice, sürekli olarak mutfağa giren kaynanası Hüsniye Hanım'ı girmemesi konusunda uyarıyor. Reyhan ve Besime Hanım'ın hastalık oyununa gelmeyen Hüsniye Hanım, ikram edilen ayranı yere döküyor!

Gün sonunda bir gelin birinci bir gelin de sonuncu oluyor.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanı Ezgi Yıldırım'ı aldı ve Çeyrek altını kazandı. Diğer 3 gelin de 9 puan aldı.