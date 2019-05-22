Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Sonuncu kim oldu?

Gelinim Mutfakta 308. bölümü dün akşam ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde Vahide kaynanalara kahve götürdü ve köpüksüz olan Besime Hanım'a geldi. Vahide'nin köpüksüz kahve sonrası "Hırsımı senden çıkaracağım!" demesi ise Besime Hanım'ı sinirlendirdi. Reyhan Hanım'ın da gaz vermesiyle Besime Hanım soluğu mutfakta aldı. Kahveyi Vahide'nin lavabosuna döktü. İkili arasında ufak çaplı bir tartışma çıktı.

Gün sonunda kayınvalidelerin puanlamasıyla gün birincisi ve sonuncusu belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Vahide Bakhshayeshizadeh, Güngör Üzüm ve Ezgi Yıldırım aldı! Çeyrek altın ise 15 puanla Vehide oldu. Gün sonuncusu ise Gülcan seçildi.