Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Sonuncu kim oldu?

Yeni haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta Fatih Ürek, yeni haftayı açtığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Reyhan Hanım ve Ezgi yerlerinde değillerdi. Reyhan Hanım ve Ezgi neden gelmediler?

Enteresan anların yaşandığı son bölümde bir gelin adayı birinci olurken bir gelin adayı ise sonuncu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekici ve Hülya Bütün aldı! Çeyrek altını ise Gülcan kazandı! Günün en düşük puanı ise Elif ve Hatice'nin oldu.