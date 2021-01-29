Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Altın bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta 29 Ocak Cuma günü kim elendi?
Hafta içi her gün 13.00'te Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Esin Alamehmet-Hacer Alamehmet, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Sibel Çağlar-Saniye Erçel çiftleri haftanın birincisi olmak için yarışıyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? 29 Ocak Cuma günü kim elendi?
29 Ocak 2021, Cuma 16:00 Son Güncelleme:
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Gelinlerin yemek pişirdiği, kaynanaların puan verdiği fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da final heyecanı başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada haftanın final heyecanı başladı. Yeni yılla birlikte sunucusu değişen Gelinim Mutfakta programından bu hafta elenen isim bugün belli oluyor. Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 29 Ocak Cuma haftanın birincisi kim? Altın bilezikleri kim aldı? Bu hafta kim elendi?
Gelinim Mutfakta 29 Ocak Cuma günün birincisi kim?
Sibel günün en yüksek puanı ile çeyrek altının sahibi oldu.
Altın bilezikleri kim aldı? Haftanın birincisi kim?
Haftanın birincisi ve altın bileziklerin sahibi Zeynep oldu.
29 Ocak Cuma günü kim elendi?
Bu hafta elene isim ise 67 puanla Sibel oldu.