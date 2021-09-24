Gelinim Mutfakta haftanın birincisi, yapılan tadım testinin ardından verilen puanlarla belli oldu. Yarışmacılardan Hazal ve kaynanası Bedriye Hanım zorunlu olarak yarışmadan ayrılmak zorunda kalmış, onların yerine ise Büşra ve Kayınvalidesi Asiye yarışmaya dahil olmuştu. 24 Eylül Gelinim Mutfakta’da bugün bilezikleri kim aldı, yarışmadan kim gitti?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta, haftanın finalinde 24 Eylül Cuma günü büyük bir rekabet yaşandı. Napolyon tatlısı yapan gelinleri kayınvalideler değerlendirirken yarışmanın finalinde son noktayı koyan isimlerden biri de Yaren’in kayınvalidesi Filiz Hanım oldu.

Filiz Hanım’ın 4 verdiği puanın gelini Yaren’e ait olması, 5 puanın ise Aslıhan’a gitmesi gelin-kaynana arasında gerginliğe neden oldu.

24 Eylül Cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak sahibi olan isim yeni gelin Büşra oldu.

24 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

24 Eylül haftanın finalinde 5 altın bileziği kazanan gelin, 1 puan farkla Yaren oldu.

BU HAFTA GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM GİTTİ?

Bu hafta Gelinim Mutfakta'ya veda eden yarışmacı Yekta Oldu.