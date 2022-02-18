Magazin Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu

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Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 18 Şubat 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen ismi!

18 Şubat 2022, Cuma 23:47 Son Güncelleme:
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Hafta toplamında en düşük puanları Hasret Vural ve Deniz Varan aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; fakat, Gelinim Mutfakta yönetimi önemli bir karara imza attı.

Hafta toplamında en düşük puanları Hasret Vural ve Deniz Varan aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; fakat, Gelinim Mutfakta yönetimi önemli bir karara imza attı.

Yarışmaya kim veda etti?

Hafta toplamında en düşük puanları Hasret Vural ve Deniz Varan aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; fakat, Gelinim Mutfakta yönetimi önemli bir karara imza attı. Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta eleme yapılmadı.

Haftanın birincisi Yeşim oldu

Gelinim Mutfakta 870. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı belli oldu; fakat, ilginç bir durum yaşandı!

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Yeşim Öksüz aldı. Yeşim, yarışmacı arkadaşı Miyase'nin başına gelenlerden dolayı adil bir yarışın olmadığını söyleyerek çeyrek altını kabul etmedi. Bunun üzerine çeyrek altın, haftanın ilk günü yarışmasındaki ödüle eklendi. Böylelikle gelinler pazartesi günü 2 çeyrek altın için mücadele verecekler.

Miyase, hastaneden programa geldi

Miyase, geçirdiği kazadan sonra hastaneye kaldırıldı. Herkes, onun sağlığını merak ederken Miyase gün sonu değerlendirmesinde güzel bir sürpriz yaptı. Onu görenler gözyaşlarını tutamadı ve ona sarılarak destek oldu. Miyase, derin bir kesik sonucu 14-15 dikiş atıldığından bahsedince herkes olayın boyutunun ne kadar büyük olduğunu anladı. Yarışmaya devam edip, etmeyeceği ise doktorların raporuna bağlı olduğunu söyleyen Miyase, kafalardaki soru işaretlerini gidermek için hastaneden programa geldiğini açıklamalarına ekledi.

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