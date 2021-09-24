Gelinim Mutfakta Hazal ve kaynanası Bedriye Hanım’ın programda olmaması, yarışmanın takipçilerinde meraka neden oldu. Programın başında yarışmanın sunucusu Demet Akalın, yaptığı açıklamada, neşeli karakteri ile programın sevilen isimlerinden olan Gelinim Mutfakta Hazal ve Kaynanası Bedriye Hanım’ın yarışmada olmadığını duyurmuş ve Hazal ile telefon görüşmesi yapmıştı. Peki, Gelinim Mutfakta Hazal ve Kaynanası Bedriye Hanım elendi mi, yarışmadan neden ayrıldı?

GELİNİM MUTFAKTA HAZAL NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da 24 Eylül Cuma günü şok bir ayrılık yaşandı.

Yarışmanın sunucusu Demet Akalın, programın başında Hazal’ın ve kaynanası Bedriye Hanım’ın zorunlu bir sebep dolayısıyla yarışmadan ayrıldığını haber verdi.

Sonrasında ise yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Hazal ile canlı bağlantı yapılarak yarılmadan neden ayrıldığına dair bilgi verildi.

Gelinim Mutfakta’nın sevilen yarışmacısı Hazal, görüntülü konuşmasında, Adıyaman’a gittiklerini ve dönüş tarihlerinin belli olmadığını ifade etti.

Hazal konuşmasında, oğlunun hastalığı nedeniyle Adıyaman’da kalacaklarını söylerken, "10 dakika önce öğrendim. Hiç konuşacak halde değilim ve dayanılması çok zor" ifadelerini kullandı.

Böylelikle, Gelinim Mutfakta Hazal ve Kaynanası Bedriye Hanım yarışmadan ayrılmış oldu.