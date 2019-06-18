Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Sonuncu kim?

Gelinim Mutfakta 322. bölümü bugün ekranlardaydı. Bugünkü yarışmada Gülcan'ın elindeki pankartı gelini Hatice'nin masasına yapıştırdığını gören Hüsniye Hanım ona sert bir şekilde engel oluyor. Reyhan Hanım'ın söyledikleri bile Hüsniye Hanım'ı sakinleştirmeye yetmiyor.

Yaşanan gerginliklerin ardından gün sonunda bir yarışmacı birinci bir yarışmacı da gün sonuncusu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün en düşük puanını alan gelini Sevinç oldu. Gün birincisi ise Ezgi, Hatice ve Gülcan oldu. Daha sonra kura çekimi gerçekleşti ve çeyrek altını Gülcan aldı.