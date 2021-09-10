Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi tüm hünerlerini sergileyen gelinler, kaynanalarından puan alırken, Cuma günleri hafta için en çok puanı toplayan gelin 5 bilezik alıyor, en düşük puandaki gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Eylül bilezikleri kim aldı, Gelinim Mutfakta’dan kim gitti? İşte ayrıntılar…

10 EYLÜL BİLEZİKLERİ KİM ALDI, GELİNİM MUTFAKTA’DAN KİM GİTTİ?

Gelinim Mutfakta 10 Eylül 2021'de yayınlanan 755. Bölümde Yağnur İşçiler-Nilgün İşçiler, Yaren Maden-Filiz Kaya, Büşra Gemici Özdemir-Perihan Özdemir ve Aslıhan Yiğit-Nuray Yiğit çiftleri "Elma Tiramisu" için yarıştılar.

Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak 5 altın bileziği alan gelin Yağnur olurken, en az puana sahip Büşra yarışmadan elendi.