Gelinim Mutfakta kim elendi? Hafta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 330. bölümünün ardından sezon finali yaptı ve ekrana şimdilik veda etti. Son bölümde gelinler pekmez soslu kek için yarıştı. Tartışma ve eğlencenin yaşandığı bölümde bir kişi elenirken bir kişi altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta toplamında en az puanları Zeynep-Hülya Bütün ve Hüsniye-Hatice Karabulut çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 66. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin Hülya oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 66. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu! Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Besime-Gülcan Ekici ve Çiğdem-Elif Akçam alırken 5 altın bileziği 65 puanla Gülcan kazandı.