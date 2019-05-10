Gelinim Mutfakta bugünkü bölümüyle 3. dalyasını yaptı. Yarışmanın son bölümünde Fatih Ürek ve yarışmacılar programın 300. bölümünü pasta keserek kutludı!

Sevim Hanımdan şaşırtan Gülcan çıkışı geldi. Nesibe Hanım, Ankaralılığını konuşturdu ve kaşıklarla diğer kaynanalara gövde gösterisi yaptı. Besime Hanım haftanın sonu günü puanlama sırasında yine yapacağını yaptı ve birlerle dolu puanlar verdi

Gelinim Mutfakta'nın 10 Mayıs tarihli bölümünde Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Güllaç" için yarıştı. Peki bu hafta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta toplamında en az puanları Nesibe-Ceren Karakaya ve Sevim-Güngör Üzüm çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 60. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana ise Sevim-Güngör Üzüm çifti oldu ve yarışmaya veda etti. Haftanın birincisi Ezgi oldu.