Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 320. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Hafata finalinde Reyhan Hanım'dan, anlaşamadığı Hüsniye Hanım'a "Kalite" nispeti yapıyor. Ezgi, Hüsniye Hanımın 250 bilezik iddiasını matematik denklemi ile çürütmeye çalışıyor.

Gün sonunda ise bir gelin ve kayınvalide yarışmaya veda ediyor. Peki, Hafta finalinde elenen ve 5 altın bileziği kazanan gelin kim?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Ezgi ve Vahide oldu. Yarışmadan elenen çift ise Vahide ve Güller Hanım oldu. Bu haftanın birincisi ve 5 altın bileziği kazanan ismi ise Hatice oldu.