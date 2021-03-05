Gelinim mutfakta lezzetlerinden: Muzlu rulo pasta tarifi

Gelinim mutfakta yarıŞmasından yapılan muzlu rulo pasta tarifi merak ediliyor. Muzlu rulo pasta tarifi internette en çok aranan tariflerden biri oldu. Peki, muzlu rulo pasta nasıl yapılır, muzlu rulo pasta tarifi için haberimizin detaylarına göz atabilirsiniz.

MUZLU RULO PASTA TARİFİ

MUZLU RULO PASTA NASIL YAPILIR?

PANDİSPANYASI İÇİN

5 yumurta (oda sıcaklığında)

1/2 su bardağı şeker

1 çimdik tuz

1 su bardağından bir parmak eksik un

1 pk. kabartma tozu

KREMASI:

4 su bardağı süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 su bardağından bir, bir buçuk parmak eksik un

1/2 su bardağı nişasta

2 yemek kaşığı tereyağı (tepeleme)

1 paket vanilin

1 Türk kahvesi fincanıyla süt

1 poşet krem şanti ( toz halinde kremaya eklenecek)

MUZLU RULO PASTA NASIL YAPILIR?

Krema için tencereye aldığımız sütün üzerine yumurta sarısı, şeker, un ve nişastayı ekler; iyice çırparız. Sonra ocağa alır, koyulaşana kadar pişiririz. Altını kapatınca vanilin ve tereyağını ekler, karıştırırız. Soğuyunca kremaya 1 Türk kahvesi fincanı sütü ve toz halindeki krem şantiyi ilave eder, kremayla iyice çırparız.Sonra fırını 170 dereceye ayarlar, hamuru için yumurtaların beyazı ve sarısını ayırırız. Beyazları azıcık tuzla traş köpüğü kıvamına gelene kadar, sarılarını da şekerle güzelce çırparız. Sonra sarıların üstüne beyazı kaşıkla yavaş yavaş ilave ederiz. Alttan üste doğru yavaşça karıştırmalıyız. En son un ve kabartma tozunu da ekleyip kaşıkla yavaşça karıştırırız. Fırın kağıdı serdiğimiz tepsiye hamuru her tarafa eşit olacak şekilde yayar, fırına süreriz.







