Miyase Türkel, Zehra Tosbıyık’ın yarışmadan diskalifiye olmasının ardından, Gelinim Mutfakta yarışmasına dahil oldu. Kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya katılan Miyase Türkel daha ilk günlerden hem tavırlarıyla hem de farklı ismiyle izleyicinin dikkatini çekti…

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE TÜRKEL KİMDİR?

Aslen Amasyalı olan Miyase Türkel, İstanbul’da yaşıyor. 4 yıl önce dünya evine giren yarışmacı, otomotiv sektöründe çalışıyor aynı zamanda elinin lezzetine güvendiğini belirtiyor. Miyase Türkel’in ailesinin de otomotiv ve gemi firması bulunuyor.

MİYASE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Miyase ismi, yarısı değerli taşlarla süslü bit tür saç anlamını taşıyor.

MİYASE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Miyase ismi Kuran’da geçmiyor. Bununla birlikte alimler Miyase isminin kız çocuklarına koyulmasında bir sakınca olduğunu belirtmiyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE MİYASE İSMİ VAR?

Türkiye'de Aralık 2018 itibariyle 14.753 kişi Miyase ismini taşıyor. Türkiye'de her 14,724 kişiden biri Miyase. İstanbul'da ise toplam 1.809 tane Miyase var.