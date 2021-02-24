Magazin Gelinim Mutfakta programında yayın sonrası gergin anlar!

Gelinim Mutfakta programında yayın sonrası gergin anlar!

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Gelinim Mutfakta programında yayın sonrası gergin anlar!

Gelinim Mutfakta 648. Bölümde Nurten Hanım ve Aysun, dünkü yayın sonrası kilitleme olayı nedeniyle Zeynep'in üzerine yürüdüler!

24 Şubat 2021, Çarşamba 13:57 Son Güncelleme:
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Aysun, dünkü bölümde kendisini odaya kilitleyenin Zeynep olduğunu öğrenince kaynanası Nurten Hanımla birlikte ortalığı ayağa kaldırmıştı. Zeynep ise kendi söylemiyle, Aysun'u odaya yanlışlıkla kilitlediğini söylemişti. Bu olay mutfakta büyük gerginlik çıkarmıştı. Yayın bittikten sonra da bu durum büyük tartışmalar çıkardı. Nurten Hanım sinirli bir şekilde stüdyodan çıktı ve yaşadıklarına öfkeyle yaklaştı. Bu öfkesini ise, stüdyodan çıkan Zeynep'e gösterdi. İkilinin tartışmalarına Yasemin Hanım ve Aysun da dahil olunca gerginlik bir anda yükseldi. Dün yaşanan olay bu bölümde iki tarafın hararetli tartışmalarına çanak tuttu. Diğer gelin ve kaynanalar da müdahil olunca ortam bir anda karıştı.

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