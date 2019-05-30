Gelinim Mutfakta son bölümde gün birincisi kim oldu? Sonuncu kim oldu?

Gelinim Mutfakta son bölümde gün birincisi kim oldu? Sonuncu kim oldu? Gelinim Mutfakta 314. bölüm bugün yayınlandı. Gelinim Mutfakta son bölümde yarışmacılar kuşbaşı etli kuru dolma için yarıştılar. Güller Hanım ve oğlunun görüntülü konuşması ise programa damga vurdu. Gün sonunda ise bir kişi birinci oldu ve çeyrek altını aldı.