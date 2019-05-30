Gelinim Mutfakta son bölümde gün birincisi kim oldu? Sonuncu kim oldu?
Gelinim Mutfakta 314. bölüm bugün yayınlandı. Gelinim Mutfakta son bölümde yarışmacılar kuşbaşı etli kuru dolma için yarıştılar. Güller Hanım ve oğlunun görüntülü konuşması ise programa damga vurdu. Gün sonunda ise bir kişi birinci oldu ve çeyrek altını aldı.
Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 314. bölümü bugün ekrana geldi. Son bölümde Güller Hanım, oğlunun gönderdiği mesaja, mesajla yanıt veriyor!
Güller Hanım, oğlu Kemal ile görüntülü konuşarak kızgınlığını dile getiriyor. Yasemin, Vahide'ye eşini annesine karşı dolduruşa getirdiğini düşünüyor. Gülcan ve kayınbabası Paşa yüzleşmesi yaşanıyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından gün sonunda birinci ve sonuncu da belli oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Gülcan Ekinci aldı! Çeyrek altını ise Ezgi kazandı! Gün sonuncusu ise Yasemin oldu.