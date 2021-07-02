Magazin Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir, kaç yaşında? Yağnur Dalkara İşçiler aslen nereli?

Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir, kaç yaşında? Yağnur Dalkara İşçiler aslen nereli?

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Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir, kaç yaşında? Yağnur Dalkara İşçiler aslen nereli?

Gelinim Mutfakta yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden olan Yağnur İşçiler, programdaki performansının yanı sıra özel hayatı ve söylemleri ile dikkat çekmişti. Peki, Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir, kaç yaşında? Yağnur Dalkara İşçiler aslen nereli? İşte ayrıntılar…

02 Temmuz 2021, Cuma 15:24 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta Yağnur, yarışmanın sezon finali yapmasıyla birlikte merak edilen yarışmacılar arasına girdi. Geçtiğimiz sezon Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu belirten Yağnur Dalkara İşçiler’in aslen nereli olduğu d araştırma konusu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, program boyunca adından sıkça söz ettirmişti. Arnavut göçmeni olan Yağnur İşçiler, 12 yıllık evli ve 2 kızı 1 erkek çocuk sahibidir. Geçtiğimiz yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu söylemişti.

Yağnur İşçiler’in kayınvalidesi Nilgün hanım ise Manisa'lıdır ve ilk gelini Yağnur'dur.

Geçtiğimiz sezon da Gelinim Mutfakta’nın en çok konuşulan isimlerinden olan Yağnur Dalkara İşçiler’in programa özel şoförü ile gelmesi dikkatlerin bir kere daha üzerine çekilmesine neden olmuştu…

 

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