Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışması Seda Sayan’ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Gündüz kuşağının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta bugün heyecanlı yeni bölümüyle ekrana geldi.

Gelinlerin hünerlerini sergilediği, kayınvalidelerin ise, hangi yemeği hangi gelinin hazırladığından habersiz puan verdiği yarışmada çeyrek altını kazanan günün talihli gelini belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’DA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ayten Hatamova Gürüf ve Yağnur İşçiler aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA ÇEYREK ALTIN KİMİN OLDU?

Seda Sayan, Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını eline alarak günün talihli gelinini açıkladı. Seda Sayan, “Günün çeyrek altınını kazanan Yağnur oldu” ifadelerini kullandı.

Gelinim Mutfakta yarışması yarın 734. yeni bölümüyle saat 13.15’te Kanal D ekranlarında…