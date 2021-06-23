Magazin Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugün yayınlanan 733. yeni bölümüyle ekrana geldi. Büyük bir heyecanla yarışan gelinler hünerlerini mutfakta gösterdi. Gelinim Mutfakta yarışmasının 733. yeni bölümü büyük heyecana neden oldu. Çeyrek altını kazanmak ve gün birincisi olmak için Gelinim Mutfakta programında yarışan gelinler kıyasıya mücadele verdi. İşte Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan hünerli yarışmacı…

23 Haziran 2021, Çarşamba 17:25 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta yarışması Seda Sayan’ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Gündüz kuşağının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta bugün heyecanlı yeni bölümüyle ekrana geldi.

Gelinlerin hünerlerini sergilediği, kayınvalidelerin ise, hangi yemeği hangi gelinin hazırladığından habersiz puan verdiği yarışmada çeyrek altını kazanan günün talihli gelini belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’DA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ayten Hatamova Gürüf ve Yağnur İşçiler aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA ÇEYREK ALTIN KİMİN OLDU?

Seda Sayan, Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını eline alarak günün talihli gelinini açıkladı. Seda Sayan, “Günün çeyrek altınını kazanan Yağnur oldu” ifadelerini kullandı.

Gelinim Mutfakta yarışması yarın 734. yeni bölümüyle saat 13.15’te Kanal D ekranlarında…

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