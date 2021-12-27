Gelinim Mutfakta yarışmasında duygu dolu anlar

Her hafta ünlü bir ismin sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Nursel Ergin oldu. Birbirinden iddialı gelinlerin yarıştığı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün ise duygu dolu anlar yaşandı. Gelinim Mutfakta'nın 831. bölümde Nursel Ergin, yeni yarışmacı Deniz'in hikayesi ile kendi yaşamını özdeşleştirince gözyaşlarına boğuldu!

GELİNM MUTFAKTA YARIŞMASINDA DUYGU DOLU ANLAR

Yeni yarışmacı Deniz, düğünden bugüne evliliği ve kaynanası ile olan acılar dolu yaşamını anlattı. Ayşe Hanım, gelinine tepki gösterince Nursel Ergin dayanamadı.

Nursel Ergin, gözyaşları içinde kendi hayatından örnekler vererek Deniz'in hissettiklerini Ayşe Hanım'a hissettirmeye çalıştı. Ayşe Hanım ise, umursamaz davranışlıyla tepki çekti. Nursel Ergin, Deniz'in yanına giderek ona sarıldı. İkili gözyaşları içinde stüdyodan dışarı çıktı.







