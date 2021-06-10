Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi kim oldu?
Seda Sayan’ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta bugün 724. yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi kim oldu? İşte detaylar…
10 Haziran 2021, Perşembe 16:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağının eğlenceli programı Gelinim Mutfakta bugün 724. yeni bölümüyle ekrana geldi.
Gelinim Mutfak yarışmasında gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altınla ödüllendirildi. Gelinim Mutfakta’da birinci olan yarışmacıya ödülü Seda Sayan takdim etti.
Gelinim Mutfakta programının sonunda kaynanalardan en yüksek oyu Yağnur İşçiler ve Aysun Kuşatan aldı. Çeyrek altını ise Aysun kazandı.
BUNLARI DA OKUYUN