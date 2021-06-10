Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağının eğlenceli programı Gelinim Mutfakta bugün 724. yeni bölümüyle ekrana geldi.

Gelinim Mutfak yarışmasında gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altınla ödüllendirildi. Gelinim Mutfakta’da birinci olan yarışmacıya ödülü Seda Sayan takdim etti.

Gelinim Mutfakta programının sonunda kaynanalardan en yüksek oyu Yağnur İşçiler ve Aysun Kuşatan aldı. Çeyrek altını ise Aysun kazandı.