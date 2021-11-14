Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki sunucusu belli oldu

Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu; Lerzan Mutlu Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00’de Kanal D ekranlarında. Gelinim Mutfakta yarışmasını daha önce Seda Sayan, Demet Akalın, Songül Karlı, Safiye Soyman, Mehmet Ali Erbil ve son olarak Nursel Ergin’in sunumuyla ekrana gelmişti.











