Magazin Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki sunucusu belli oldu

Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki sunucusu belli oldu

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Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki sunucusu belli oldu

Gelinim Mutfakta'da yıldız yağmuru devam ediyor. Gündüz kuşağının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta, her hafta Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki yayınlanacak olan bölümlerini ekranların sevilen yüzü Lerzan Mutlu sunacak. Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13.00’de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

14 Kasım 2021, Pazar 16:39 Son Güncelleme:
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Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu; Lerzan Mutlu Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00’de Kanal D ekranlarında. Gelinim Mutfakta yarışmasını daha önce Seda Sayan, Demet Akalın, Songül Karlı, Safiye Soyman, Mehmet Ali Erbil ve son olarak Nursel Ergin’in sunumuyla ekrana gelmişti.




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