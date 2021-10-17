Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu kim oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, geçtiğimiz sezon Seda Sayan’ın sunumuyla ekranlara geliyordu. Yeni sezonda ise Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğa Demet Akalın getirildi. Fakat Demet Akalın, programın yoğun temposuna dayanamayarak sunuculuk koltuğunda ayrıldı

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINI KİM SUNUYOR?

Gündüz kuşağının en sevilen programlarında bir olan Gelinim Mutfakta’nın bu hafta yayınlanacak olan bölümlerini sunacak isim belli oldu. Demet Akalın’ın yerine Songül Karlı'nın geldiği programın yeni fragmanda ortaya çıktı. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Songül Karlı, kendisine gelen tebrik mesajlarını kabul etti.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

Gündüz kuşağının iddialı yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de ekranlarında.



















