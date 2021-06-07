Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında en çok izlenen programlar arasında olan Gelinim Mutfakta, sunucusu Seda Sayan kadar yarışmacılarıyla da ilgi topluyor. Son günlerin en çok konuşulan ismi ise Gelinim Mutfakta’ya ikinci defa girme şansı elde den Zeynep oldu. İki çocuk annesi olan Zeynep Kalyon Gökçe, “buraya tozu dumana katmaya geliyorum.” sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu. İşte Gelinim mutfakta Zeynep ve kaynanası Yasemin Gökçe hakkında merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KALYON GÖKÇE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programının dikkat çeken yarışmacısı Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşındadır. Aslen Trabzon Of’lu olan Gelinim Mutfakta Zeynep, 18 Mart 2018 tarihinde eşi İsmet Gökçe ile evlenmiştir ve iki çocuk annesidir.

GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP NE İŞ YAPIYOR?

Üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Zeynep Gökçe eşi İsmet Gökçe ile birlikte kuaför salonu işletmektedir. Zeynep, kuaförlük ve makyözlük mesleğini yürütmektedir.

Yarışmaya katıldığı andan itibaren performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gökçe, yemek yapmayı ve misafir ağırlamayı çok sevdiğini dile getiriyor.

GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP’İN KAYNANASI YASEMİN GÖKÇE KİMDİR?

Gelini Zeynep Kalyon Gökçe ile yarışmaya katılan ve geliniyle olan diyaloglarıyla tanınan Yasemin Gökçe, 62 yaşında ve Adanalıdır.

Bir kız bir erkek olmak üzere iki çocuk annesi olan Yasemin Gökçe, "gokceyasemince" kullanıcı adı ile Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapmaktadır.