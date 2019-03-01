Birbirinden eğlenceli anlarıyla Gelinim Mutfakta haftanın final günü ve eğlenceli anların yaşandığı 250. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Deniz Seki’nin konuk olarak katıldığı Gelinim Mutfakta’da 1 Mart Cuma günü kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? İşte 1 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta puan durumu…

GELİNLERİN ACI İNTİKAMI

Gelinim Mutfakta programının 1 Mart 2019 Cuma günü yayınlanan 250. bölümünde gelinler "Lor Tatlısı" tarifi ile yarıştı. Kaynanaların dünkü limon testine karşılık Gülcan, kayınvalidelere acılığını test etmesi için biber getirince stüdyoda ortalık karıştı. Yedikleri biberlerin acısıyla kıvranan kayınvalideler soluğu mutfakta aldı.

250. BÖLÜM KUTLAMASINDA DENİZ SEKİ SÜRPRİZİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın final günü heyecanı 250. Bölüm kutlamasıyla birleşti. Programın konuk sanatçısı ise ünlü şarkıcı Deniz Seki’ydi. Deniz Seki, programda tadım testi yaptı ve gelinlerin tabaklarını puanladı. Deniz Seki Gülcan’ın tabağına 5, Nergis’in tabağına 4, Gizem’in tabağına ise 3 puan verdi.

BESİME HANIMDAN İTİRAF

Haftanın değerlendirilmesinin yapıldığı bölümde ise Besime hanımdan itiraf geldi. Besime hanım, “Gelinini tanımak isteyenler programa katılsınlar. Ben gelinimi burada tanıdım” deyince ortalık karıştı. Reyhan hanım, uzun süredir aralarında anlaşmazlık vardı diyerek Gülcan’ın köşesinin taşınmasına çok sevindiğini söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA'DA ELENEN İSİM KİM OLDU?

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Ezgi oldu. Elenen isim ise 43 puanla Gizem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bu haftanın finalinde 73 puan alarak 5 altın bileziğin sahibi olan isim Gülcan oldu. Ezgi ise, 68 puan aldı.