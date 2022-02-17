Gelinim Mutfakta’da acı olay! Kayınvalideler ve gelinler fenalık geçirdi
Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanacak olan yeni bölümü oldukça büyük bir talihsizliğe sahne olacak. Gelinim Mutfakta’nın haftanın final bölümünde yaşanan kaza herkesi oldukça üzüyor. Olayın ardından ise sinir krizi geçiriyorlar.
17 Şubat 2022, Perşembe 20:22 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta yarışmacılardan Miyase’nin başına gelen olay sonrasında gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra set çalışanları da büyük bir şok yaşayacak.
Miyase’nin başına ne geldi? Yaşanan üzücü olay ne? Kayınvalideler ve gelinler neden fenalık geçirdi?
Gelinim Mutfakta haftanın finali olan 870. Bölümde Miyase acı bir olay yaşıyor!
Gelinler yemeklerini yaptıkları sırada Miyase'nin acı çığlıyla irkildiler. Yere kapaklanan Miyase'nin yanına giden Yeşim gördüğü manzara karşısında şok geçiriyor. Acı içinde kıvranan Miyase'ye sağlık ekibi hemen müdahale ediyor. Kaynanası Sevilay Hanım ve Yeşim bu olay sonrasında sinir krizi geçiriyorlar.
Tüm bu yaşananların ekrana geleceği Gelinim Mutfakta’nın merakla beklenen haftanın finali bölümü Cuma günü saat 13:15’te Kanal D’de….
Gelinim Mutfakta 869. Bölümde gün birincisi kim oldu? 17 Şubat 2022
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Yeşim Öksüz ve Miyase Türkel aldı! 1 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.