Gelinim Mutfakta yarışmacılardan Miyase’nin başına gelen olay sonrasında gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra set çalışanları da büyük bir şok yaşayacak.

Miyase’nin başına ne geldi? Yaşanan üzücü olay ne? Kayınvalideler ve gelinler neden fenalık geçirdi?

Gelinim Mutfakta haftanın finali olan 870. Bölümde Miyase acı bir olay yaşıyor!

Gelinler yemeklerini yaptıkları sırada Miyase'nin acı çığlıyla irkildiler. Yere kapaklanan Miyase'nin yanına giden Yeşim gördüğü manzara karşısında şok geçiriyor. Acı içinde kıvranan Miyase'ye sağlık ekibi hemen müdahale ediyor. Kaynanası Sevilay Hanım ve Yeşim bu olay sonrasında sinir krizi geçiriyorlar.

Tüm bu yaşananların ekrana geleceği Gelinim Mutfakta’nın merakla beklenen haftanın finali bölümü Cuma günü saat 13:15’te Kanal D’de….





Gelinim Mutfakta 869. Bölümde gün birincisi kim oldu? 17 Şubat 2022

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Yeşim Öksüz ve Miyase Türkel aldı! 1 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.