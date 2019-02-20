20 Şubat Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

20 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta’da gün birincisi olarak çeyrek altın almaya hak kazanan isim belli oldu. 243. bölümde kaynanalar, gelinlere tuzlu kahve ile şaka yaptı. 20 Şubat gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta’da çeyrek altının sahibi kim oldu? İşte detaylar…

Bircan, aldığı küçük altınlar yüzünden Nergis'in havalandığını düşünüyor. Yaşanan gerginlik üzerine sinirlerine hakim olamayan Ezgi muftağı terk etti. Ezgi ve Gülcan arasında sert diyaloglar yaşandı. Ezgi’nin yaptırdığı pankarta tepki gösteren Gülcan, Bircan ile de yemek tartışmasına girdi.

Günün en düşük puanı alan gelin 8 puanla Gülcan olurken günün en düşük ikinci puanı olan isim ise 10 puanla Ezgi oldu. En yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Nergis oldu. Bircan ise 14 puan aldı.