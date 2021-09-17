Gelinim Mutfakta’nın yeni sezona damga vuran isimlerinden biri de genç kaynana Filiz Kaya oldu. Gelinine çok güvendiğini her zaman belirten Filiz Kaya’nın iki oğlu olduğu biliniyordu. Geliniyle birlikte yarışmaya katılan ve genç yaşıyla herkesi şaşırtan Filiz Kaya, Funda isminde bir kızı olduğunu ancak onu küçük yaşta kaybettiğimi göz yaşları içinde anlattı. Genç kadının, kızının ölümüne dair anlattıkları ise herkesi derinden etkiledi…

GELİNİM MUTFAKTA’DA FİLİZ'İN KIZI NEDEN ÖLDÜ?

Gelinim Mutfakta yarışmasının kaynanalarından Filiz Kaya’nın iki oğlu olduğu biliniyordu. Geliniyle birlikte yarışmaya katılan ve gelinine çok güvendiğini belirten Filiz Kaya, Funda isminde bir kızı olduğunu ve küçük yaşta kaybettiğini anlattı.

Eşinin vefat haberini de televizyondan öğrendiğini söyleyen yarışmacı ancak en acının ise, kızı Funda’yı kanserden kaybetmesi olduğunu kaydetti.

Filiz Kaya, kızı Funda için “O kadar güzeldi, o kadar akıllıydı ki. İlkokul çağında vefat etti. O kadar acısı vardı ki, doktor amca saçımı kes ama beni kurtar diye feryat figan ediyordu.” dedi.

Filiz Kaya’nın göz yaşları içinde anlattığı acı dolu hikaye stüdyoda duygusal anlara neden olurken, genç kadına destek de gelini Yaren’den geldi.

Yaren, “Eğer ki bir kızım olursa adını Funda koyacağım söz” ifadelerini kullandı.

FİLİZ KAYA KİMDİR?

Gelinim Mutfakta’ya Kocaeli’den katılan Filiz Kaya, genç görünümü ile herkesi şaşkına çevirdi. Bir dershanede çalışan Filiz Kaya, gezmeyi ve alışverişi çok sevdiğini ifade ediyor.

Gelinine çok güvenen ve altın tek tek toplamak hedefinde olan Filiz Kaya, zaman zaman geliniyle oğlu konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Filiz Kaya geçtiğimiz bölümlerde gelininin oğlunu kendinden kıskandığını söylemişti.