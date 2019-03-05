Gelinim Mutfakta 252. bölümüyle ekranlara geldi. Gelin ve kaynanalar arasında kıyasıya mücadelenin yaşandığı Gelinim Mutfakta bugün şaşırtıcı anlara sahne oldu. Programın takipçileri sıklıkla internette “Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?” sorusu merak ediliyor. İşte 5 Mart Salı Gelinim Mutfakta ile ilgili detaylar…

Gelinim Mutfakta’da yayınlanan 252. Bölümünde yarışmacılar yaptığı "Güveçte Bademli Köfte" tarifi ile yarıştı. Mutfakta her zamanki gibi gerginlik yaşandı.

Ezgi, Gülcan'a kaynanası Besime Hanımın takmadığı bileziğin sahtesini hediye etti.

Besime Hanım ve Gülcan arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Besime Hanım gelininin gönlünü almak için bir bilezik hediye etti. Ancak Gülcan bu bileziği reddetti. Besime hanım Gülcan’a sinirlendi. İkili arasında yaşananları diğer yarışmacılar şaşkınlıkla izledi.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 17 puanla Ezgi oldu. 31. Çeyrek altınını aldı. Programda bir ilk yaşandı ve Güneş, Gülcan ve Nergis 10’ar puan aldı.



