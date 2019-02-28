Gelinim Mutfakta’da haftanın finaline 1 gün kala günün en yüksek puanını alan isim belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta programının 28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlanan 248. bölümünde gelinler "Arpacık Soğanlı Tavuk Yahnisi ve Fesleğenli Patates Püresi" tarifi ile yarıştı. Kaynanalar tadımlarını gerçekleştirdikten sonra günü değerlendirdiler. Reyhan Hanım, gelinlerin gerçekten güzel olup olmadıklarını görmek için limon testi yaptı. Gülcan, Reyhan Hanıma bir hayranı gibi resmini imzalatarak ironik bir şekilde eleştirmeye devam etti. Ezgi ile Gizem, Besime hanımın maskesi ile eğlenceli dakikalar yaşattı. Fatih Ürek, hafta finali öncesi yemeklere verdikleri puanlar yüzünden kaynanaları eleştirdi.

GELİNLERDEN KAYNANALARIN FOTOĞRAFLARINA SABOTAJ!

Kayınvalidelerinin fotoğraflarını kaldırmak isteyen gelinler, fotoğrafları sabote etti. Kayınvalidelerin fotoğraflarına kaş bıyık yapan gelinlerle kaynanalar eğlendi.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün en düşük 6 puanla Nergis, günün en düşük puanını alan ikinci gelini 8 puanla Gizem oldu. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan isim ise 17 puanla Gülcan oldu. Ezgi de 15 puan aldı.

1 MART'TA GELİNİM MUTFAKTA'DA 250. PROGRAM HEYECANI

Gelinim Mutfakta yarın (1 Mart 2019) 250. programıyla ekran karşısında olacak.