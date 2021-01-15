Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Bilezikleri kim aldı? Güncel puan durumu
Gelinim Mutfakta’da kimin elendiği belli oldu. Her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelen yarışma izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Final bölümünde Zeynep ve Memduha'nın diğer gelinler hakkındaki konuşmaları ortalığı karıştırdı. Kayınvalide Tuncay’ın bir kişi beş verip diğer gelinlere 1 puan vermesi ise şaşkınlıkla karşılandı. İşte Gelinim Mutfakta’da elenen ve kazanan isimler...
15 Ocak 2021, Cuma 17:58 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta’da eleme heyecanı yaşanıyor. Gelinler final bölümünde kadayıf dolması yaptılar. En iyi dolmayı yapıp hafta birincisi olmak için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Gizem olarak açıklandı. Haftanın finalinde en düşük puanını alan iki gelini Zeynep ve Memduha oldu. Bu ikili arasından yarışmaya Memduha veda etti.
Gelinim Mutfakta'da kim elendi?
Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Gizem olarak açıklandı. Haftanın finalinde en düşük puanını alan iki gelini Zeynep ve Memduha oldu. Bu ikili arasından yarışmaya Memduha veda etti. Haftanın birincisi ise 88 puanla Gizem oldu.
Geçtiğimiz hafta çeyrek altını kazanan kişi Aysun olmuştu. Haftanın en düşük puanını alan iki gelin Özlem ve Aysun olarak açıklandı. Elenen isim ise Özlem olmuş, 5 altın bileğin sahibi ise Zeynep olmuştu.
Gelinim Mutfakta final bölümünde Zeynep ve Memduha'nın diğer gelinler hakkındaki konuşmaları ortalığı karıştırdı! Zeynep'in, Aysun ve Gizem hakkında Memduha'ya uyarı niteliğinde söylediği cümleler oramı germeye yetti. Hafta finalinde kaynanaların aldığı riskler gelinler tarafından şaşkınlıkla izlendi.