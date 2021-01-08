Gelinim Mutfakta izleyicileri puan durumunu 8 Ocak itibari ile merak etmeye başladı. Gelinim Mutfakta’da kimin elendiği araştırılıyor. Kanal D’nin sevilen yarışmasında bugün Gülben Ergen konuk oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan kişi Aysun oldu. Haftanın en düşük puanını alan iki gelin Özlem ve Aysun olarak açıklandı. Elenen isim ise Özlem oldu.

Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan kişi Aysun oldu. Haftanın en düşük puanını alan iki gelin Özlem ve Aysun olarak açıklandı. Elenen isim ise Özlem oldu. 5 altın bileğin sahibi ise Zeynep oldu.

Haftanın ilk gününü Gizem 21 puanla, Zeynep 20 puanla, Aysun 17 puanla, Özlem 7 puanla tamamladı.

5 Ocak’ta Zeynep 18 puan alarak ilk sıraya yerleşti. Aysun 16 puan, Özlem 15 puan, Gizem 9 puan aldı.

Haftanın üçüncü gününde Semra 19 puan alarak birinci, Yasemin 18 puanla ikinci, Nurten 11 puanla üçüncü, Elmas 10 puanla üçüncü oldu.

7 Ocak’ta gün birincisi 18 puan alan Gizem oldu. Zeynep 17 puan, Aysun ve Özlem ise 13’er puan aldılar.



