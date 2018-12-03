Gelinim Mutfakta'da yürekleri dağlayan olay!
Gelinim Mutfakta'nın dün yayınlanan bölümünde Ziyafet Hanım'ın kız bebeğini kaybetmesi stüdyodakileri ve izleyicileri derinden etkiledi
Gelinim Mutfakta'nın dün yayınlanan bölümünde Ziyafet Hanım'ın anlattığı olay herkesi şoke etti.
Ziyafet Hanım, Ebru ismini verdiği kızı 9 aylıkken annesi ve kayınvalidesinin kızına su içirmesine izin vermediğini söyledi.
"SUSUZLUKTAN ÖLDÜ KIZIM"
Ziyafet Hanım büyük acıyı bu sözlerle anlattı:
"Bir gün zehirli ishal oldu doktora götürdüler. Ben gitmedim kayınvalidem götürdü. Doktor annesi nerede diye sormuş. Neden bu çocuğa bir kaşık su vermemiş demiş. Susuzluktan öldü kızım... "
Stüdyodakiler o büyük acıyı işte böyle paylaştı: