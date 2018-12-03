Gelinim Mutfakta'nın dün yayınlanan bölümünde Ziyafet Hanım'ın anlattığı olay herkesi şoke etti.

Ziyafet Hanım, Ebru ismini verdiği kızı 9 aylıkken annesi ve kayınvalidesinin kızına su içirmesine izin vermediğini söyledi.

"SUSUZLUKTAN ÖLDÜ KIZIM"

Ziyafet Hanım büyük acıyı bu sözlerle anlattı:

"Bir gün zehirli ishal oldu doktora götürdüler. Ben gitmedim kayınvalidem götürdü. Doktor annesi nerede diye sormuş. Neden bu çocuğa bir kaşık su vermemiş demiş. Susuzluktan öldü kızım... "

Stüdyodakiler o büyük acıyı işte böyle paylaştı:



